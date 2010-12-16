Екс-начальника податкової інспекції Харкова судитимуть

Генеральна прокуратура України передала до суду справу колишнього начальника однієї з державних податкових інспекцій Харкова.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Генпрокуратури.

«Головним управлінням із розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України закінчено розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням керівника однієї з державних податкових інспекцій Харкова за ч.2 ст. 368 КК України у вимаганні та одержанні у червні цього року хабара у розмірі 43,5 тис. грн. від директора комерційного підприємства за складання акту перевірки без порушень податкового законодавства, а також двох працівників цієї інспекції за ч.3 ст.364 і ч.1 ст.366 КК України у зловживанні службовим становищем та складанні завідомо підробленого документу – акту перевірки», - поінформували в Генпрокуратурі.

Сьогодні, 14 грудня, цю кримінальну справу направлено до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2010 року у Харкові за хабар було заарештовано начальника Державної податкової інспекції в Дзержинському районі Харкова. За інформацією Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, керівника районної податкової було затримано «на гарячому». Операцію із затримки провели працівники 1-го антикорупційного бюро спільно з працівниками Управління СБУ в Харківській області.