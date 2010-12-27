Звільнено міліціонера, який намагався викопати ялину в Сімферополі

З органів внутрішніх справ звільнено співробітника міліції, який намагався сьогодні вночі викопати блакитну ялину в Сімферополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МВС, міліціонера було схоплено на місці злочину. Він намагався уникнути відповідальності, прикриваючись службовим посвідченням, і просив колег відпустити його.

Затриманого було доставлено до чергової частини Київського райвідділу міліції Сімферополя.

«За дії, що дискредитують звання офіцера міліції, його звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього начальника усунено з посади», - зазначається у прес-релізі.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.