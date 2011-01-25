Тимошенко радять оскаржити постанову про порушення справи

Народний депутат України, лідер партії “Фронт Змін” Арсеній ЯЦЕНЮК радить юристам Юлії ТИМОШЕНКО звернутися до суду про скасування постанови про порушення кримінальної справи щодо неї і готовий надати юридичну допомогу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”, перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН у відповіді на депутатський запит А.ЯЦЕНЮКА пояснив, що Генеральна прокуратура України вважає законною порушену кримінальну справу проти Юлії ТИМОШЕНКО. «Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування та закриття кримінальної справи відносно Ю.ТИМОШЕНКО на даний час не вбачається», - відповів А.ЯЦЕНЮКУ Р.КУЗЬМІН.

А.ЯЦЕНЮК наголошує, що «при такій реакції Генпрокуратури, у БЮТ залишається єдиний шлях – суд”. При цьому додав: “Я б пропонував юристам Юлії ТИМОШЕНКО звернутися до суду загальної юрисдикції з позовом про скасування постанови про порушення кримінальної справи. Якщо буде потреба, юристи «Фронту Змін» готові надати свою допомогу».