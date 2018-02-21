У Росії автомобілісти скаржаться на аферисток у дорогих шубах

З'явилися нові незвичайні способи вимагання грошей у автомобілістів.

Про новий спосіб шахрайства розповіли московські водії. Тепер просити автолюбителів розлучитися з невеликою сумою почали ефектні дівчата в дорогих іномарках, які, на перший погляд, зовсім не потребують грошей.

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Свою історію повідав «Газете.Ru» автомобіліст Сергій Іванов. «Їду по Садовому іншій вулиці, по зовнішній стороні, - написав Іванов. - Ну як їжу, стою. На дорогому позашляховику Range Rover Velar. Дивлюся - в середньому ряду стоїть на «аварійці» Audi A6 останнього покоління з номером 799 регіону - тобто машина дуже нова. І тут же дві жінки, на вигляд 40-50 років доглянуті за стандартами регіональних еліт (норковий кожушок, меліроване волосся) ходять між рядами. Я відкрив вікно, благо в автомобілі дверні ручки ховаються в кузов.

«Чоловік, не допоможете, треба додати на евакуатор. Повернемо не пізніше вечора», — кажуть мені пані.

Я інтуїтивно закрив вікно, так і «готівки» з собою не було, а карту показувати не хотілося. А потім думаю: якщо машина нова, то явно повинна бути гарантія. У будь-якому разі офіційний дилер надішле евакуатор, доставить на сервіс і лише потім виставить рахунок якщо випадок не гарантійний. Ну, навіть якщо машина 2015 року, то що заважає зателефонувати «офіціалів», вони надішлють евакуатор, доставлять на сервіс, полагодять, а після виставлять рахунок, який послуги евакуатора будуть включені?

Взагалі проблема знайти гроші на евакуацію машини віком півроку не варто — купа фірм готові працювати за післяплаті».

У підсумку Іванов вирішив проїхати повз, і, як виявилося, не дарма.

Як пізніше розповів у фейсбуці інший автомобіліст, на ім'я Олексій, саме цю парочку він бачив на наступний подіти в Москві на з'їзді з Нової Риги на Іллінку.

Цікавою практикою поділилася автомобілістка з Красноярська: виявилося, що там дівчата в гарних вбраннях розгулюють по парковках, підходять до дорогих автомобілів і просто просять грошей замість кількох компліментів. Відвертим шахрайством це не назвати, а водії, як виявилося, платять.