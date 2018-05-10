Відзначили 9 травня: у Росії п'яні офіцери викликали "групу антитерору", щоб відбитися від поліції (відео)
У російській Костромі 9 травня в кафе "Валянок" офіцери 331-го гвардійського парашутно-десантного полку РФ влаштували п'яний дебош.
"У кафе "Валянок" День перемоги відзначали в. о. командира полку, його заступник з виховної роботи та заступник зі служби тилу. Це вони викликали підкріплення з полку для того, щоб відбитися від поліцейських", - йдеться у повідомленні Mash в Telegram.
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Зазначається, що військові почали обурюватися, що персонал та інші відвідувачі закладу не служили в армії. Співробітники кафе викликали поліцію.
У свою чергу, військові вирішили викликати "підкріплення" зі своїх частин. Зі слів одного з п'яних офіцерів, це була "група антитерору". Але солдати, які прибули, пішли з кафе, так і не виконавши наказ нетверезого керівництва.
Зараз у Кострому прибув заступник командувача ВДВ Росії: він буде вирішувати, як карати скандалістів.
Як повідомляв УНІАН, російським військовослужбовцям нададуть можливість на виплат компенсувати збройним силам збиток за знищену з їхньої провини військову техніку.