Відзначили 9 травня: у Росії п'яні офіцери викликали "групу антитерору", щоб відбитися від поліції (відео)

У Костромі загін поліції спробував втихомирити військових, які переборщили зі святкуванням 9 травня.

У російській Костромі 9 травня в кафе "Валянок" офіцери 331-го гвардійського парашутно-десантного полку РФ влаштували п'яний дебош.

"У кафе "Валянок" День перемоги відзначали в. о. командира полку, його заступник з виховної роботи та заступник зі служби тилу. Це вони викликали підкріплення з полку для того, щоб відбитися від поліцейських", - йдеться у повідомленні Mash в Telegram.

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Зазначається, що військові почали обурюватися, що персонал та інші відвідувачі закладу не служили в армії. Співробітники кафе викликали поліцію.

У свою чергу, військові вирішили викликати "підкріплення" зі своїх частин. Зі слів одного з п'яних офіцерів, це була "група антитерору". Але солдати, які прибули, пішли з кафе, так і не виконавши наказ нетверезого керівництва.

Зараз у Кострому прибув заступник командувача ВДВ Росії: він буде вирішувати, як карати скандалістів.

Як повідомляв УНІАН, російським військовослужбовцям нададуть можливість на виплат компенсувати збройним силам збиток за знищену з їхньої провини військову техніку.