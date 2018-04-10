Російським військовим дозволять в розстрочку платити за танки та літаки, що згоріли

«Пільгою» зможуть скористатися солдати та офіцери, які визнали свою провину у псуванні військового майна.

Російським військовослужбовцям нададуть можливість в розстрочку компенсувати збройним силам збитки за знищену з їх вини військову техніку.

Як повідомляє російська газета «Известия», пільгою зможуть скористатися солдати та офіцери, що визнали свою вину. Для оформлення розстрочки їм необхідно буде підписати письмове зобов'язання про компенсації та узгодити графік виплат.

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Відзначається, що в російському Міноборони готують проект поправок до закону «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців». Мова йде про уточнення відповідальності солдатів, офіцерів і призваних на збори громадян за псування майна, закріпленого за військовими частинами.

У міністерстві зазначили, що за чинним законодавством солдати і офіцери несуть відповідальність лише за заподіяну з їх вини шкоду. Запропоновані поправки передбачають також санкції щодо командирів, які не вжили «необхідних заходів до відшкодування винними особами заподіяних військовій частині збитків». Цей пункт не дозволить їм «спустити справу на гальмах» і просто списати пошкоджену техніку.

На сьогоднішній день стягнути збитки з військовослужбовця можна тільки через суд, який далеко не завжди стає на бік Міноборони. Нерідко все обмежується утриманням одного окладу з винного, після чого техніку списують. При тому, іноді суд навпаки, призначає непідйомні для військовослужбовців виплати.

Нагадаємо, в січні в мережі показали, як російський солдат під час навчань спалив БТР-82 за 28 мільйонів рублів при спробі розігріти консерви на багатті.