У РФ спір випускників закінчився смертельним зіткненням квадроциклів: оприлюднено моторошні фото

Всім загиблим по 21-22 роки. Вони відзначали захист диплома в Уральському федеральному університеті.

Під російським містом Сисерть Свердловської області в результаті лобового зіткнення квадроциклів загинули 4 випускників Уральського федерального університету, які святкували захист диплома.

Як повідомляє місцеве видання E1.RU, серед загиблих – дочка топ-менеджера «Російської мідної компанії». Одна дівчина вижила і була доставлена в лікарню.

«По дорозі на Верхню Сисерть сталося страшне ДТП — лоб у лоб зіткнулися два квадроцикли. Четверо молодих людей загинули, одну госпіталізовано», – повідомляє видання.

На фото, яке опинилося у розпорядженні редакції, на дорозі, що йде через лісовий масив, стоять два квадроцикли. Дві людини, імовірно, дівчата, лежать на землі. Ще двоє — імовірно, молоді люди — в неприродних позах після удару лежать на квадроциклі, зазначають місцеві журналісти.

Джерело E1.RU повідомило, що учасники ДТП на квадроциклах посперечалися, хто з них перший зробить поворот, через що й сталося зіткнення. Але цю інформацію поки офіційно не підтвердили.

ДТП сталася вночі о 2:20, розповіли медики лікарні, де зараз лежить дівчина Катерина, яка вижила. За словами лікарів, її життю нічого не загрожує.

Читайте такожУ пітерський «міст дурості» врізалася «Газель» з біотуалетом (відео)

За словами родичів дівчини, вона сиділа на квадроциклі третьою і ні за кого не трималася. Це її і врятувало від загибелі. Після зіткнення її відкинуло в кущі.

Всім загиблим 21-22 роки. Вони відзначали захист диплома в УрФУ, розповів співрозмовник видання.

«Також наш співрозмовник підтвердив раніше озвучену версію про те, що квадроцикли їхали назустріч один одному. Хлопці посперечалися, хто перший здійснить поворот. Також він підтвердив, що одна із загиблих — дочка Максима Щибрика Ліза», – повідомляє видання.