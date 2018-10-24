У російській колонії ув'язнених стали годувати з лопат - почалося голодування

В знак протесту один з ув'язнених оголосив сухе голодування.

Ув'язнених лікувально-виправної установи №9 в місті Угличі в Ярославській області Росії змушували брати миски з їжею з лопат.

Про це повідомив правозахисний фонд «Громадський вердикт». За припущенням правозахисників, співробітники годували з лопат засуджених, які страждають захворюваннями, щоб «принизити або через страх заразитися».

В знак протесту один з ув'язнених оголосив сухе голодування. Адвокат фонду Ельдар Лузін відправився у ЛВУ, щоб перевірити цю інформацію, однак працівники установи відмовилися його пустити.

За їхніми словами, «ув'язнений не хоче з ним зустрічатися». Правозахисники наполягають на тому, щоб адвоката пропустили або видали письмову відмову від його імені.

Раніше в Російській Федерації в місті Набережні Челни (Республіка Татарстан), жителів нагодували з лопати гігантським яблучним пирогом-богатирем діаметром понад 10 метрів.