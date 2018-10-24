этот материал доступен на русском

У російській колонії ув'язнених стали годувати з лопат - почалося голодування

15:12, 24 жовтня 2018
Русский міръ
491 0
У Ярославській області ув'язнених годують з лопат / скріншот

Про це повідомив правозахисний фонд «Громадський вердикт». За припущенням правозахисників, співробітники годували з лопат засуджених, які страждають захворюваннями, щоб «принизити або через страх заразитися».

В знак протесту один з ув'язнених оголосив сухе голодування. Адвокат фонду Ельдар Лузін відправився у ЛВУ, щоб перевірити цю інформацію, однак працівники установи відмовилися його пустити.

За їхніми словами, «ув'язнений не хоче з ним зустрічатися». Правозахисники наполягають на тому, щоб адвоката пропустили або видали письмову відмову від його імені.

Раніше в Російській Федерації в місті Набережні Челни (Республіка Татарстан), жителів нагодували з лопати гігантським яблучним пирогом-богатирем діаметром понад 10 метрів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #колонія#лопата#ув'язнення