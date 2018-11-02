В Росії рятувальників відправили косити засніжену траву (відео)
14:26, 02 листопада 2018Русский міръ
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У регіональному МНС роботу назвали "плановим заходом з прибирання території"
На Уралі рятувальники косили траву, яку вже засипало снігом.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Відео процесу косіння снігу опублікувало єкатеринбурзьке видання Е1.
У регіональному МНС роботу назвали "плановим заходом з прибирання території" та наголосили, що з приїздом начальства це не пов’язано.
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