В Росії рятувальників відправили косити засніжену траву (відео)

У регіональному МНС роботу назвали "плановим заходом з прибирання території"

На Уралі рятувальники косили траву, яку вже засипало снігом.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Відео процесу косіння снігу опублікувало єкатеринбурзьке видання Е1.

У регіональному МНС роботу назвали "плановим заходом з прибирання території" та наголосили, що з приїздом начальства це не пов’язано.