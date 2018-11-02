этот материал доступен на русском

В Росії рятувальників відправили косити засніжену траву (відео)

14:26, 02 листопада 2018
Русский міръ
440 0

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Росії побудований до ЧС-2018 за 16 мільярдів рублів стадіон розмило дощем (фото)

Відео процесу косіння снігу опублікувало єкатеринбурзьке видання Е1.

У регіональному МНС роботу назвали "плановим заходом з прибирання території" та наголосили, що з приїздом начальства це не пов’язано. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#сніг#рятувальники#трава