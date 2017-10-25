У Росії вирішили провести ревізію підручників історії щодо подій в Україні

У Росії вирішили перевірити підручники історії щодо зображення подій в Україні 2013-14 років на предмет їх «справжності і коректності з юридичної і політичної точки зору», як це офіційно бачать у Москві.

Як передає Крим. Реалії, верхня палата російського парламенту, Рада Федерації, на пленарному засіданні доручила своєму комітету з науки, освіти та культури вивчити такі підручники.

Як заявила спікер палати Валентина Матвієнко, яка була ініціатором рішення, комітет «повинен спеціально вивчити розділи підручників історії, присвячені приєднанню Криму» (так у Росії офіційно називають окупацію українського півострова і заяви про його вступ до Росії - УНІАН), і «оперативно вжити заходів для того, щоб це було написано коректно з юридичної, правової, політичної, громадянської, якої завгодно точки зору», яка має відповідати погляду Москви, а також «зобов'язати Міністерство освіти і науки (Росії) негайно це виправити».

Перевірка має стосуватися не тільки викладу матеріалу про незаконне захоплення Росією українського Криму, щоб виправдати його в очах читачів, а й повідомлень про події на материковій частині України, щоб вони відповідали офіційній риториці Москви.

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Сергій Цеков, якого Росія вважає представником Криму в Раді Федерації, зокрема, висловив обурення російським підручником з історії Росії для 10-го класу. Цей підручник цілком виправдовує захоплення Криму, як і підтримку Росією «повстанців», як у ньому йдеться, з незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» на частині українського Донбасу, які в книзі названо «народними республіками», але пише про те, що «революція, яка почалася в Києві, стала явищем міжнародної політики». За словами Цекова, так писати не можна, тому що в Києві, за його словами, відбувся «кривавий путч». Матвієнко, в свою чергу, назвала ці слова з російського підручника «просто провокаційним записом».

*** Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».