Переплутала фотожабу з реальністю: Захарова заявила, що бін Ладен зустрічався з Клінтон

Представник російського МЗС Марія Захарова в ефірі телеканалу «Росія 1» 30 жовтня заявила, що Осама бін Ладен свого часу бував на прийомі в Білому домі, передає Meduza.

«Згадайте ці фантастичні, феєричні фотографії, як у Білому домі зустрічали бін Ладена. Це ж класичний лобізм у самому справжньому сенсі слова. Ну ось ви згадайте: та ж сама схема, закачування грошей в конкретну фігуру, зокрема, бін Ладена, його зустрічі та переговори в Білому домі, промоушн його», - сказала Захарова.

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Насправді, Осама бін Ладен у Білому домі ніколи не бував, на що Марії Захаровій відразу вказали журналісти. Захарова у своїй промові, ймовірно, посилалася на фейковую фотографію, де Хілларі Клінтон тримає за руку Осаму бін Ладена. Колишній терорист № 1 поміщений на зображення за допомогою фотошопу. На оригінальній фотографії Клінтон вітається з індійським виконавцем Шубхашишем Мукхерджі.

У відповідь на викриття Марія Захарова заявила, що коли говорила про бін Ладена у Білому домі, мала на увазі не самого бін Ладена, а його «колег і соратників».

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС РФ заявили, що науку і промисловість в Україні створили російськомовні.