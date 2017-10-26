Істерика через українізацію триває: у МЗС РФ заявили, що науку і промисловість в Україні створили російськомовні

У МЗС РФ заявили, що науку і промисловість в Україні створили російськомовні і зажадали реакції Європейського Союзу на «дискримінацію» російської мови.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Зокрема, Захарова обурена тим, що Україна домовилася зі своїми західними сусідами з питань освіти мовами нацменшин.

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«Київський режим намагається зробити вигляд, що нічого страшного не сталося, і обіцяє Варшаві, Бухаресту, Будапешту, Софії та іншим столицям, що освіті їхніми мовами нічого не загрожує. Тоді у нас питання: а кому тоді загрожує? Проти кого написані і впроваджуються все ці новації?», - сказала вона.

За її словами, новий закон про освіту в Україні торкнеться лише російської мови.

Захарова заявила, що європейські колеги сміються з Москви, коли «ми заводимо мову про націоналістичний вплив, який зростає в Україні».

Вона вимагає реакції від європейських країн у зв'язку з «дискримінацією» російської мови, яка поширена в Україні «не штучно, не шляхом впровадження туди людей, не шляхом їх переселення».

«Ці там люди там жили історично, з покоління в покоління. Ці люди інвестували в цю країну, в Україну, матеріально, фінансово, культурно. Наука, промисловість створювалася людьми, які говорять російською мовою», - сказав Захарова.

На її думку, зараз російська мова «витравлюється з території України одним конкретним політичним режимом, за яким стоять люди, що вийшли на вулиці під націоналістичними гаслами».

«Йде цілеспрямований наступ на російську мову і права російськомовного населення України», - сказала Захарова.

При цьому вона згадала закон, що дозволяє забороняти демонстрацію в Україні російських фільмів і серіалів, присвячених російським силовикам.

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Також Захарова незадоволена українським законом про мовні квоти на українському телебаченні, обмеженням на ввезення в Україну російських книг антиукраїнського змісту, змінами в порядок гастролей в Україні російських виконавців і появою «чорних списків» артистів, які створюють загрозу національній безпеці України. При цьому вона заявила, що не знає критеріїв, за якими у цей список потрапляють російські виконавці, зокрема, відвідування окупованого Криму і Донбасу.

Крім того, серед претензій представника МЗС РФ - заборона для російських ЗМІ акредитуватися при органах державної влади України.

Захарова заявила, що Україна «скочується в поліцейську державу», де не захищають права людини.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок про закон буде готовий до грудня.

19 жовтня міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила, що українська сторона взяла на себе зобов'язання не змінювати модель навчання в угорських школах до отримання висновків Венеціанської комісії щодо закону «Про освіту» та напрацювання спільної моделі навчання в угорських школах.