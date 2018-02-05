П'яна мешканка Москви самостійно прийшла до лікарні з кулею в голові

Лікарі витягли кулю, після чого дівчина в стані легкого алкогольного сп'яніння прийшла в поліцію.

У московську лікарню звернулася дівчина із застряглою в лобі кулею. Потерпіла повідомила поліцейським, що стала жертвою розбійного нападу.

Про це в понеділок, 5 лютого, повідомило Агентству міських новин «Москва» джерело в правоохоронних органах.

Вночі 3 лютого в поліцію надійшла інформація про те, що біля одного з будинків на Новосибірській вулиці на 21-річну дівчину напав невідомий у масці. «Погрожуючи потерпілій пістолетом, чоловік вимагав віддати йому гроші, але дівчина відмовилася. Тоді злочинець вистрілив їй у голову і втік, нічого не взявши. У потерпілої вистачило сил самостійно дістатися до лікарні. Там лікарі поставили їй діагноз: "сторонній предмет в лобовій області", — сказало джерело.

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Він зазначив, що лікарі витягли кулю, після чого дівчина в стані легкого алкогольного сп'яніння прийшла в поліцію. Після написання заяви вона покинула відділ поліції, пояснивши, що вдома її чекає маленька дитина. Порушено кримінальну справу про розбій, ведеться слідство.