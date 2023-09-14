У мережі давно ширилися чутки про буцімто донати співачки на ЗСУ.

На уламках безпілотника ЗСУ, який впав у Євпаторії біля житлових будинків, за повідомленнями очевидців, написано подяку співачці Ані Лорак. Територію довкола вулиці, де лежить дрон, оточили, інформує Mash.

Нагадаємо, що вранці 14 вересня дрони атакували Євпаторію. В Міноборони РФ зазначили, що сили ППО окупантів знищили "11 українських безпілотників літакового типу" над захопленим ними Кримом. Українські БПЛА намагалися влучити по зенітно-ракетному комплексу.

Ані Лорак - позиція щодо війни

Ані Лорак - співачка українського походження. Після початку повномасштабної війни 44-річна уродженка Буковини продовжила жити у Росії.

Лорак безглуздо виправдалася за втечу з України, назвавши себе "заручницею ситуації".

У квітні цього року український активіст, волонтер та блогер Сергій Стерненко повідомив, що Лорак задонатила десятки тисяч гривень на дрони для знищення російських загарбників.

Напередодні у мережі почали жартувати про "таємну допомогу" Лорак на новий збір Стерненка.

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