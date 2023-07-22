Колишній польовий командир "ДНР" користується великим авторитетом серед російських прихильників війни.

Арешт колишнього польового командира бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, ймовірно, розлютить провоєнну частину російського суспільства. Про це повідомляє британська розвідка.

Британці зазначають, що Гіркін довгий час критикував Міністерство оборони Росії за те, як воно веде війну проти України. Однак останнім часом він перейшов до прямої критики вже безпосередньо президента Росії Володимира Путіна, зокрема висловлював невдоволення самим фактом його перебування при владі.

Спусковим гачком для Гіркіна, який вирішив перейти на неприкриту критику путінського режиму, британці вважають заколот "Вагнера" і те, як він закінчився.

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У британській розвідці нагадали, що Гіркін користується певним авторитетом у російського провоєнного співтовариства, яке поважає його за колишні "заслуги" на Донбасі в 2014 році.

"Цей крок (арешт Гіркіна - УНІАН), швидше за все, розлютить інших членів спільноти військових блогерів — і представників діючої армії, — які в основному вважають Гіркіна проникливим військовим аналітиком і патріотом", – повідомляє британська розвідка.

Також британці вважають, що сьогодні табу на критику влади в Росії "значно ослабло".

Арешт Гіркіна в Росії - останні новини

Напередодні московський суд відправив Ігоря Гіркіна в СІЗО на два місяці за підозрою в "екстремізмі". Хоча відставний терорист давно і послідовно критикує російську владу, в кримінальній справі про нього поки фігурують тільки два пости в Telegram, опубліковані 25 травня минулого року. У них він звинуватив "владу ДНР" в "безвідповідальності і шкідництві" і заявив, що "за таке розстрілювати мало".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що арешт Гіркіна саме зараз говорить про різке зміщення балансу сил всередині кремлівської еліти. Колишній терорист, ймовірно, потрапив під масштабну хвилю репресій, спрямовану на остаточне припинення будь-якої критики влади в Росії.

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