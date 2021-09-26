На викрадення дітей зважилася дружина терориста, яку позбавили батьківських прав за зловживання алкоголем.

Терорист, який воював проти України на Донбасі, викрав у росіянина двох дітей, а його самого прокотив на капоті.

Про це повідомляє Telegram-канал Readovka.

Інцидент стався в селищі Путятино під Сергієвим Посадом. Чоловік забрав дітей у колишнього чоловіка своєї дружини.

На кадрах видно, як в салоні автомобіля разом з терористом сидять діти. Через кілька секунд він рушає з місця і наїжджає на їхнього батька, внаслідок чого той опиняється на капоті. Проїхавши з ним так близько десяти кілометрів, він пробив йому голову держаком пістолета і продовжив рух, скинувши потерпілого з авто.

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"Вони приїхали під приводом побачитися з дітьми. А потім посадили дітей в машину під приводом подивитися кота. На зауваження батька не реагували", - розповіла очевидиця подій.

Відомо, що матір дітей позбавили батьківських прав за зловживання алкоголем і жорстоке ставлення до синів. Навесні поточного року у Наталії Бєляєвої забрали двох синів 2014-го і 2015 року народження, передавши їх рідному батькові. Таке рішення суду жінку не влаштувало, і вона разом з новим чоловіком зважилася на викрадення.

Нагадаємо, у Солнечногорську Московської області РФ чоловік посеред дня напав 9-річну дівчинку і пограбував її. Грабіжник двічі вдарив дівчинку по обличчю, а потім відібрав у неї мобільний телефон. Підозрюваний вже затриманий, відкрито кримінальну справу про грабіж із застосуванням насильства.

Автор: Денис Прядко