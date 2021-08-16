У Росії двоє підлітків разом з 19-річним хлопцем і його 18-річною дівчиною викрали офіціантку і вивезли її в ліс. Там вони ґвалтували її на камеру, після чого почали вимагати у постраждалої гроші, шантажуючи розповсюдженням відео з наругами.
Про це з посиланням на правоохоронні органи РФ повідомляє видання "КП Самара".
Інцидент стався в російському місті Самара. 11 серпня до будинку 18-річної дівчини, яка працює офіціанткою в місцевому кафе, під'їхав автомобіль. За словами постраждалої, вона не знала нікого з людей, які перебували в машині. Один з пасажирів почав погрожувати офіціантці ножем і вимагав, щоб вона сіла в авто.
Постраждалу силою посадили в машину, після чого її вивезли в ліс. Там двоє підлітків і 19-річний хлопець зі своєю дівчиною почали над нею знущатися. Зловмисники ґвалтували офіціантку, знімаючи все, що відбувається на камеру мобільного телефону.
Читайте такожУ лісі під Пітером знайшли спалені тіла жінки з дитиною (фото)Після цього офіціантці стали погрожувати. Зловмисники говорили, що тепер постраждала повинна дати їм 50 тисяч рублів (близько 18 тисяч гривень), інакше вони поширять відео з наругами. Щобільше, ґвалтівники погрожували дівчині ще й побиттям.
Офіціантку відпустили, вона відразу ж звернулася в поліцію. Зловмисників швидко спіймали, постраждала вже впізнала всіх своїх кривдників. Ними виявилися: 15-річний хлопчик, 17-річний учень вечірньої школи, 19-річний житель Самари і його 19-річна дівчина.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянка викрала свого сина у його дівчини, бо їй не подобалася потенційна невістка.
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