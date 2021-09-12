Підозрюваний вже затриманий, відкрито кримінальну справу про грабіж із застосуванням насильства.

В Солнечногорську Московської області РФ чоловік посеред дня напав 9-річну дівчинку і пограбував її.

Як повідомляє Mash, інцидент стався вчора близько 14:00, пограбування потрапило на відео. На кадрах можна бачити, як чоловік підходить до дитини ззаду, хапає її за шию і відтягує в сторону.

Повідомляється, що грабіжник двічі вдарив дівчинку по обличчю, а потім відібрав у неї мобільний телефон. Підозрюваний вже затриманий, відкрито кримінальну справу про грабіж із застосуванням насильства.

Читайте такожРосіянин дістав мачете в супермаркеті після прохання касира вдягти маску (відео)

Раніше повідомлялося, що в російському Кисельовську педофіл "зі стажем" згвалтував і задушив двох 10-річних дівчаток.

За підозрою в зґвалтуванні і вбивстві школярок затримали 41-річного Віктора Пестернікова, який раніше вже був судимий за педофілію.

У квітні 2019 року Пестерніков вийшов на свободу після десяти років тюремного покарання.

Наступні вісім років він мав перебувати під наглядом, але так і не став на облік і переїхав в інше місто. За даним фактом слідчі порушили кримінальну справу про недбалість правоохоронців, які повинні були вести нагляд.

Автор: Віолетта Орлова