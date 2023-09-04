На вежі ППО ставлять мобільні зенітні комплекси, що лише посилює рівень абсурду.

Навколо Москви почали зводити стаціонарні вежі та підняті над рівнем землі "п'єдестали" для систем протиповітряної оборони. Частина з них створюється навколо резиденції Володимира Путіна.

Так днями телеканал "Россия 1" показав телесюжет, в якому розповів про стаціонарні вежі ППО. Найдивнішим є те, що на цих вежах встановлено не зенітні гармати, а мобільні зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1".

На такій вежі ЗРК повністю втрачає мобільність, яка за логікою є його важливою характеристикою. Без підйомного крану зняти ЗРК з такої вежі неможливо.

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Другий тип позицій ППО, що мають перехоплювати дрони поблизу Москви – це спеціальні насипи (на головному фото), на які мобільний ЗРК може самостійно заїхати і самостійно з нього з’їхати.

Такі стаціонарні позиції ППО почали створювати навколо Москви ще на початку року. Як зазначає видання Defense Express, сенс таких насипів у тому, щоб збільшити огляд по горизонту для вбудованої в ЗРК радіолокаційної станції. Піднявши зенітний комплекс на додаткові 10 метрів, можна збільшити дальність дії радару з 33 до 42 км проти цілей, що летять на низькій висоті. А вежі дозволяють збільшити радіус огляду до 58 км.

Експерти видання зазначають, що такі стаціонарні позиції ППО навколо Москви ідейно дуже нагадують вежі ППО Flakturm, які нацисти будували у своїх головних містах під час Другої Світової війни. Ідея була схожа: підняти зенітні гармати якнайвище, щоб вони ефективніше боролися з ворожою авіацією. Але захистити німецькі міста ці вежі так і не змогли, хоча обійшлися у великі гроші.

Примітно, що навколо Москви на таких стаціонарних позиціях були помічені серед інших і такі ЗРК, які призначені для використання на крайній півночі Росії. Це свідчить про критичну нестачу ППО у країни-агресора.

За даними "Радіо Свобода", частину ЗРК розставили біля резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Як свідчать супутникові знімки, взимку "Панцирі" стояли в чистому полі, а зараз їхні позиції огородили парканом і збудували "подіуми" для ЗРК.

Атаки дронів на Москву – останні новини

Як писав УНІАН, 1 вересня у підмосковному місті Любєрці спалахнув цех заводу, що виробляє військову електроніку. За інформацією ЗМІ, пожежа сталася після атаки безпілотника, хоча російська влада стверджувала, що безпілотник вдалося збити.

Перед цим масштабна атака безпілотників на російську столицю сталася 26 серпня. Влада і в той раз запевнила, що усі безпілотники було збито, хоча фото та відео з Підмосков’я свідчать про інше.

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