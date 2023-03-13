Дивні "обряди" священника тепер розслідує поліція.

В російському Омську затримали священника-педофіла. Його жертвою став школяр.

Як повідомляє "База", в середині лютого п'ятикласник Павло (ім'я змінено - УНІАН) зайшов в гості до 35-річного Миколи - настоятеля храму храму Нерукотворного образу Спасителя. У якийсь момент священник почав його домагатися.

За версією хлопчика, він працював паламарем у храмі, тому перед походом в церкву зайшов до священника. Вдома ієрей, за словами Павла, раптом "почав чіпати його там, де християнство забороняє".

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Кілька тижнів хлопчик приховував цей інцидент, але все ж наважився розповісти мамі про те, що сталося. Жінка написала на Миколу заяву. Тепер за такі "обряди" з хлопчиком священикові загрожує до 8 років - його вже затримали.

Російські попи: останні скандали

Російські священники нерідко потрапляють у скандальні інциденти. Зокрема, кілька місяців тому в Іркутській області РФ священник "здав" Федеральній службі безпеки депутата через те, що той поставив у церкві свічку за Україну, а у Бєлгородській області РФ священник під час похорону погрожував людям "набити пику кадилом".

Оскандалюються і більш впливові служителі церкви. Зокрема, глава російської патріаршої комісії у справах сім'ї Димитрій Смирнов назвав ядерну зброю "чудовим винаходом".

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