За даними ЗМІ, це була операція Головного управління розвідки.

Під Москвою палає цех з виробництва електроніки для ракет. Це сталося внаслідок успішної атаки українського безпілотника.

Як повідомляє УП з посиланням на співрозмовника з Міноборони, пожежа спалахнула у Люберцях, хоч мер Москви Сергій Собянін і відзвітував про те, що БПЛА було збито, а руйнувань немає.

За словами співрозмовника, дрон дістався місця призначення і зараз триває пожежа у цеху науково-виробничого підприємства "Томілінський електронний завод".

"Операція ГУР, все успішно, далі буде", - зазначило джерело.

Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов у коментарі виданню зазначив, що російська пропаганда видала "на гора" чергову брехню про збитий дрон та підтвердив, що у Люберцях в п'ятницю дійсно "розквітла бавовна" на російському заводі.

Що передувало

Вранці 1 вересня Москву атакував невідомий безпілотник. Сили ППО нібито збили невідомий безпілотник на підльоті до Москви - поруч із Люберцями. У мережі з'явилося відео знищення "пташки".

Хоч влада офіційно заявила про його збиття, очевидці повідомляють про стовп густого диму. у південно-західному окрузі Москви щось горить. У небо здійнявся стовп густого диму. Деталей немає.

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