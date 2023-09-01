Під Москвою палає цех з виробництва електроніки для ракет. Це сталося внаслідок успішної атаки українського безпілотника.
Як повідомляє УП з посиланням на співрозмовника з Міноборони, пожежа спалахнула у Люберцях, хоч мер Москви Сергій Собянін і відзвітував про те, що БПЛА було збито, а руйнувань немає.
За словами співрозмовника, дрон дістався місця призначення і зараз триває пожежа у цеху науково-виробничого підприємства "Томілінський електронний завод".
"Операція ГУР, все успішно, далі буде", - зазначило джерело.
Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов у коментарі виданню зазначив, що російська пропаганда видала "на гора" чергову брехню про збитий дрон та підтвердив, що у Люберцях в п'ятницю дійсно "розквітла бавовна" на російському заводі.
Що передувало
Вранці 1 вересня Москву атакував невідомий безпілотник. Сили ППО нібито збили невідомий безпілотник на підльоті до Москви - поруч із Люберцями. У мережі з'явилося відео знищення "пташки".
Хоч влада офіційно заявила про його збиття, очевидці повідомляють про стовп густого диму. у південно-західному окрузі Москви щось горить. У небо здійнявся стовп густого диму. Деталей немає.