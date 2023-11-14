Його намагаються "вивести" з розслідування.

В Башкирії за серію антивоєнних диверсій затримали сина оперуповноваженого російської Федеральної Служби безпеки.

Про це повідомляє російський проект ВЧК-ОГПУ. За їхніми даними, у Колпакова І.Є. під час обшуків знайшли банківські картки одного з учасників підпалів релейних шаф на залізниці. Він проходив підозрюваним у кримінальній справі за статтею про тероризм.

Керівництво ФСБ РФ і Слідчого комітету вирішили "вивести його зі справи", щоб уникнути скандалу. Спочатку йому обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, коли інших обвинувачених відправили під варту. Пізніше кримінальне переслідування щодо нього припинили.

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"Тепер родичі інших обвинувачених вимагають у глави ФСБ Бортнікова і глави СКР Бастрикіна справедливості: або всі під суд, або всіх на свободу", - зазначають журналісти.

"Рейкова війна" в Росії

Як відомо, з початку повномасштабної війни проти України на території Російської Федерації та Білорусі неодноразово відбувалися диверсії на залізниці.

За даними британської розвідки, станом на жовтень вже 76 справ про подібні диверсії дійшли до російських судів, засуджено щонайменше 137 осіб. Такі дії стали великою проблемою для окупантів.

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