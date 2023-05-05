Підозрілий пакет залишили на лінії електропередач.

Сьогодні в Росії диверсантів з вибухівкою ловили не тільки в Краснодарському краї, де палав НПЗ, а й в Саратовській області. Тут сполошилися через муляж вибухівки, залишений невідомими на лінії електропередач.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, дивний пакет виявив на опорі ЛЕП співробітник служби безпеки енергетичної компанії "Россети" під час обходу. Ця ЛЕП забезпечує електрикою два райони Саратова.

Після повідомлення про знахідку на місце приїжджали кінологи і Росгвардія, пакет був підірваний. Низка російських Telegram-каналів поспішили повідомити, що сталася чергова диверсія, ось тільки повідомлення про вибухівку не підтвердилося.

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Усередині передбачуваного саморобного вибухового пристрою були виявлені мікросхема, батарейка і дроти, але жодних вибухових речовин там не було. Також не становили небезпеки дві пляшки з рідиною, які виявили поруч, але їх знищили.

Інциденти на об'єктах енергетичної інфраструктури в РФ

На цьому тижні російська влада заявила про нібито обстріл Україною прикордонної Брянської області, в результаті якого населені пункти в лічених кілометрах від кордону залишилися без світла.

Минулого місяця на одній з ліній електропередач в Підмосков'ї сталося замикання, влада заявила, що виявила в цьому районі безпілотник.

17 квітня велика пожежа виникла на Білгородській ТЕЦ. Росіяни також звинуватили в інциденті Україну.

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