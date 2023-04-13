Російські силовики намагаються з'ясувати, кому належав безпілотник.

У Підмосков'ї виявили невідомий безпілотник, який пролітав над ТЕЦ. А якраз перед цим на одній з ліній електропередач сталося замикання.

Такою інформацією поділився Telegram-канал Shot з посиланням на очевидців. Дрон виявили співробітники ТЕЦ-29 в Електросталі і повідомили про нього в поліцію. Зараз силовики намагаються з'ясувати, кому належав невідомий безпілотник.

Незадовго до прольоту БПЛА над ТЕЦ-29 на одній з ліній електропередач сталося замикання. Під нею вигоріла трава, але в результаті інциденту ніхто не постраждав.

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"Нашестя" безпілотників в Росії

У Бєлгороді 11 квітня дрон з прикріпленою бомбою атакував аеропорт ім. Шухова. РосЗМІ заявили, що безпілотник впав на огорожу, і ніхто не постраждав.

Під Брянськом на початку квітня дрон пошкодив будівлю районного військкомату. Інцидент стався в місті Севську — приблизно в 140 кілометрах від кордону з Україною. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз традиційно звинуватив в атаці ЗСУ.

На початку березня невідомий безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба" в Бєлгородській області. Російські пропагандисти переконували, що дрон поцілив у порожній резервуар, і ніхто нібито не постраждав.

На думку ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа, Україна володіє технічною можливістю відправляти свої безпілотники навіть до Санкт-Петербурга. Однак рішення про атаки Росії на 9 травня з використанням БПЛА залежить від Генштабу ЗСУ.

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