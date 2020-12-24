Подружжю висунули звинувачення за статтею про державну зраду.

В російському Калінінграді суд визнав подружжя Антоніну Зіміну і Костянтина Антонця винними у державній зраді через весільне фото.

Як повідомляє Радіо Свобода, Антоніна Зіміна та її чоловік Костянтин Антонець були арештовані в липні 2018 року.

Подружжю висунули звинувачення за статтею про державну зраду. Приводом для цього стали фотографії з їхнього весілля, на яких був один із гостей - співробітник калінінградського управління ФСБ. Фото потрапили в соціальні мережі й ефір одного з балтійських телеканалів.

За версією слідства, чоловік і жінка розкрили особу оперативника ФСБ, передавши фото з ним спецслужбам Латвії. Подружжя провину заперечує. Матеріали їхньої справи засекречені.

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Зіміну засудили до 13 років колонії суворого режиму, Антонця – до 12 років і шести місяців суворого режиму. Їм також призначили по 100 тисяч рублів штрафу і обмеження свободи по одному року після відбуття покарання.

Державне обвинувачення просило для Зіміної 14 років колонії, для Антонця - 13 років. Подружжя провину не визнає. За словами батька Зіміної - Костянтина Зіміна, вирок оголошували за закритими дверима, батьків до зали не пустили.

Адвокат подружжя Михайло Баєв зазначив, що захист оскаржуватиме вирок.

Родичі обвинувачених заявляють, що згаданий співробітник російської Федеральної служби безпеки, контррозвідник є колишнім однокурсником Зіміної по Балтійському університету. Випивши за святковим столом, він роздавав гостям свої візитні картки, фотографувався з ними і розповідав про свою роботу. Пізніше ці матеріали потрапили в ефір неназваного балтійського телеканалу.

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Автор: Олександр Топчій