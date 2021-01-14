Гімн Росії на міжнародних змаганнях запропонували замінити піснею "Катюша".
Читайте такожНа замовлення церкви: у Росії дітям показували тварин, переодягнених у нацистів (фото)Про це розповіла голова Комісії спортсменів олімпійського комітету Росії (ОКР) і олімпійська чемпіонка з фехтування Софія Велика, пише Sport24.
"Зупинилися на пісні "Катюша". Всі знають цю пісню, і її люблять діти", - заявила вона.
За її словами, обговорювалися й інші варіанти музичного супроводу, але не уточнила які.
Як відомо, з ініціативи Всесвітньої антидопінгової організації (WADA) через махінації з даними Московської антидопінгової лабораторії збірну Росії відсторонили від великих турнірів і заборонили використовувати на змаганнях національну символіку (прапор і герб), а також гімн країни.
Відсторонення Росії: передісторія
- Початкове рішення WADA було ухвалено 9 грудня 2019 року у зв'язку з підміною допінг-проб Московської антидопінгової лабораторії.
Глава WADA заявив, що відсторонення Росії не торкнеться Євро-2020, оскільки "передбачені винятки".
У січні 2020 року Московська антидопінгова лабораторія була позбавлена ліцензії.
17 грудня cas озвучив рішення про відсторонення Росії від міжнародних змагань, включаючи Олімпіади та чемпіонати світу, на два роки.
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