Обговорювалися й інші варіанти, але їх не озвучили.

Гімн Росії на міжнародних змаганнях запропонували замінити піснею "Катюша".

Читайте такожНа замовлення церкви: у Росії дітям показували тварин, переодягнених у нацистів (фото)Про це розповіла голова Комісії спортсменів олімпійського комітету Росії (ОКР) і олімпійська чемпіонка з фехтування Софія Велика, пише Sport24.

"Зупинилися на пісні "Катюша". Всі знають цю пісню, і її люблять діти", - заявила вона.

За її словами, обговорювалися й інші варіанти музичного супроводу, але не уточнила які.

Як відомо, з ініціативи Всесвітньої антидопінгової організації (WADA) через махінації з даними Московської антидопінгової лабораторії збірну Росії відсторонили від великих турнірів і заборонили використовувати на змаганнях національну символіку (прапор і герб), а також гімн країни.

Відсторонення Росії: передісторія

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Автор: УНІАН