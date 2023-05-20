Він зазначив, що не так вже й радий.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) відзначився реакцією на чергову "переможну" заяву засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з приводу "захоплення" Бахмута.

Сьогодні колишній кухар Путіна записав ролик, в якому на тлі своїх найманців відзвітував про успіх російської армії. У своєму Telegram Гіркін вказав, що не так вже й радий, що Бахмут "домучили".

"Ніякого захоплення у мене це не викликає. З урахуванням того, що мені відомо про втрати, витрачені ресурси, втрачений час і початкове розуміння стратегічної безглуздості даної операції", - вказав він.

Ситуація в Бахмуті - останні оперативні новини

Нагадаємо, що 20 травня Пригожин оголосив, що війська РФ повністю "взяли" Бахмут (Донецька область). За його словами, місто вдалося "захопити" за 12 годин. Він записав відповідний ролик на тлі руїн міста.

При цьому заступниця голови Міноборони Ганна Маляр в Telegram вказала, що ситуація в Бахмуті критична, але ЗСУ все ще утримують частину промислової зони. Зокрема, в районі "Літак".

Зі свого боку речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі для Reuters також заявив, що українську армію не вибили з Бахмута.

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