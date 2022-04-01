Після захоплення Путіна нетрадиційною процедурою вона отримала популярність і серед чиновників - зокрема, мера Москви та глави "Газпрому".

З віком Володимир Путін, якому в жовтні має виповнитися 70 років, почав проявляти інтерес до нетрадиційної медицини.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Проект" до ювілею російського президента.

За інформацією журналістів, Путіну припали до душі так звані пантові ванни - болісна для звірів і сумнівна з медичної точки зору процедура.

Що таке пантові ванни

Навесні в алтайських маралів - великих благородних оленів - починають рости панти, тобто роги. У цей період вони ще не закостеніли та наповнені кров'ю. У народній медицині екстракту з таких рогів приписують нібито лікувальні властивості. Однак щоб добути його, тварин піддають мукам.

Так, оленів зв'язують або затискають на спеціальному верстаті, підіймають, щоб вони безпорадно бовталися, і зрізають ще живі роги - нерідко просто звичайною ножівкою. Зоозахисники порівнюють це з тортурами - вириванням нігтів у людини.

Шойгу підсадив Путіна на "криваві" ванни з рогів

Першим, за інформацією журналістів, в російській еліті пантовими ваннами зацікавився Сергій Шойгу. В середині нульових він вперше привіз Путіна на Алтай і переконав його в користь процедури - нібито вона омолоджує шкіру і покращує роботу серцево-судинної системи.

"Почавши більше думати про здоров'я, Путін в одній з поїздок занурився у ванну з варивом з оленячих рогів, що видає специфічний запах. Знайомий президента стверджує, що того попереджали - не існує жодного переконливого доказу користі пантових ванн. Але Путіну сподобалося, з того часу він бував на Алтаї ще не раз", - пише видання.

Зрештою еліта помітила нове захоплення Путіна, й панти, а також інші способи "продовжити молодість" отримали популярність серед чиновників.

Один зі співрозмовників журналістів, колишній співробітник адміністрації президента, розповів, що коли бував у пантових ваннах на Алтаї, зустрічав там, зокрема, мера Москви Сергія Собяніна.

Серед великих шанувальників кривавих процедур також глава "Газпрому" Олексій Міллер і його наближені. Щонайменше раз на рік з Алтаю в Москву на бізнес-джеті возять ємності з пантовим екстрактом.

Раніше УНІАН писав, що Володимира Путіна тепер супроводжує величезна бригада лікарів, зокрема, хірург-фахівець з раку щитоподібної залози.

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