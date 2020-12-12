Пенсіонерка з Підмосков'я засунула в ніс каштан, щоб врятуватися від коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомляє Лента дна у своєму Telegram-каналі.
"Чудотворні горіхи вона запасла ще восени. А коли отримала позитивний тест на COVID-19, не гаючи часу, приступила до лікування», - йдеться в повідомленні.
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За їхніми даними, для вилучення каштанів жінці довелося звернутися в лікарню.
"Медики сказали, що багато діставали з носів: і перець, і часник. Але з протиковідним каштаном до них навідалися вперше!» - повідомили вони.
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