Стверджується, що загиблі планували якісь резонансні теракти.

В Інгушетії російські силовики влаштували "контртерористичну операцію", під час якої вбили 6 осіб. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Увечері 2 березня в регіоні було запроваджено режим так званої "контртерористичної операції" (КТО). Як повідомила російська влада, у місті Карабулак було заблоковано "групу бандитів, які виношують намір скоїти резонансні злочини терористичної спрямованості". Також заявляється, що один із "бандитів" брав участь у нападі на російських "правоохоронців" навесні 2023 року.

Стверджується, що під час спроби затримання "бойовики" відкрили вогонь по силовиках. За опублікованими кадрами з місця подій видно, що російські силовики намагалися взяти штурмом житлову багатоповерхівку, заподіявши їй значних пошкоджень. Стверджується, що жителів прилеглих будинків евакуювали.

Вранці 3 березня російська влада повідомила, що під час КТО спецназ ФСБ "нейтралізував шістьох бандитів", раніше заблокованих в одному з багатоквартирних будинків міста Карабулак.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, у ніч на 2 березня в російському Санкт-Петербурзі прогримів потужний вибух. Пошкоджено житлову багатоповерхівку. Жителі чули звук двигуна в небі, а потім стався гучний вибух над житловими будинками на Піскаревському проспекті. БПЛА нібито впав у дворі між будинками. Значно пошкоджено фасад будинків та автомобілі, припарковані поруч.

Також ми розповідали, що в Новосибірську колишній найманець ПВК "Вагнер" знову сів у в'язницю - за зґвалтування двох школярок одразу після свого повернення з фронту. За даними слідства, вагнерівець зустрів двох школярок 4 і 5 класів, пригрозив підірвати їх гранатою, потім завів за гаражі і поглумився.

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