Вони переконані, що після цього відбудуться протистояння російських еліт та приватних військових компаній.

Активісти Інгушетії створили визвольну армію, щоб підготуватись до можливих сутичок після розвалу Російської Федерації. Вони прагнуть вийти зі складу РФ та готуються захищати свої інтереси.

На початку 2023 року активісти створили Комітет інгуської незалежності (КІН) та прийняли Декларацію. Про рішення щодо армії КІН оголосив у своїх соцмережах.

"Це рішення ухвалюється у світлі важких наслідків, які інгуський народ переживає внаслідок багаторічної окупації та насильства з боку Російської імперії у всіх її іпостасях", — наголосили в комітеті.

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Там переконані, що після розвалу у Росії відбудуться протистояння російських еліт, приватних військових компаній та інших формувань. У комітеті додали, що Росія "неодноразово демонструвала свою нездатність дотримуватись домовленостей". У зв'язку з цим, армія допоможе інгушам захистити свої інтереси і дозволить не дати росіянам втягнути інгуський народ у "нову авантюру".

"Також рішення спрямоване на відновлення територіальної цілісності Інгушетії та захист її кордонів від можливих агресивних дій з боку російських сателітів", — повідомили у КІН.

Що зараз відбувається на території Інгушетії

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 березня на кордоні Інгушетії та Північної Осетії обстріляли пост ДПС. У цьому звинуватили шістьох місцевих жителів: Микаїла Мошхойова, Рамазана Ельдієва, Аміра Бокова, Амірхана Гуражева, Адама Оздоєва та Мовсара Коттоєва.

Наступного дня Ельдієва знайшли мертвим, а 5 квітня силовики РФ, ймовірно, вбили ще одного учасника групи - Коттоєва. Офіційно режим "контртерористичної операції" місцеві силовики оголосили ще 3 квітня. 6 квітня стало відомо, що туди підтягли велику кількість техніки та спецназ ФСБ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Захід повинен починати готуватися до розпаду Російської Федерації. Згідно з його прогнозом, розпад РФ буде "ефектним" і відбудеться протягом найближчих трьох, п'яти або семи років. Варто додати, що у березні У п'яти російських регіонах відбулися онлайн-референдуми за відділення від Російської Федерації.

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