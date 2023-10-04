ФСБ погрожує йому кримінальною справою.

У Курській області між місцевим керівництвом Федеральної служби безпеки та губернатором Романом Старовойтом виник конфлікт через фейкові оборонні споруди, на які той витратив близько 10 мільярдів.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, працівники служби невдоволені тим, що не отримали від Старовойта "відкат". Губернатору погрожують відкриттям кримінальної справи, водночас він намагається використати свої зв’язки в Москві, щоб уникнути цього.

Більш того, Старовойт вирішив і надалі займатися "відмиванням грошей", однак тепер вже - частково. "Зважаючи на конфлікт з ФСБ, почав частково виконувати реальні облаштування фортифікаційних споруд в населеному пункті Тьоткіно", - йдеться у повідомленні.

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ЦНС опублікувало фотографії цих споруд, знімки зробило місцеве підпілля.

Що відомо про "оборону" Курської області

У серпні Центр нацспротиву показав, як виглядають оборонні споруди росіян у Курській області з повітря. Повідомлялося, що місцева влада витратила на це 10 мільярдів рублів.

Старовойт заявляв, що побудовано вже дві "посилені лінії оборони", згодом також мали підготувати третю.

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