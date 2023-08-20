За даними ЦНС, майже вся лінія кордону пуста.

Губернатор Курської області Роман Старовойт розбудував на кордоні фейкові оборонні споруди на 10 мільярдів рублів. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Вони опублікували знімки імітації оборонних споруд від підпілля. "Крім того, що ми бачимо дуже "посилені лінії оборони", ніхто не бачить ні одного військовослужбовця. За інформацією Центру національного спротиву, майже вся лінія державного кордону пуста", - йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, інколи туди прибуває артилерія для обстрілу мирного населення України, а також спецпідрозділи ГРУ та Сил спецоперацій армії РФ для проведення терактів у Сумській області.

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Ще минулої осені губернатор Курськохї області Роман Старовойт повідомив, що вони завершили роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони.

За його словами, роботи вели спільно з Міноборони Росії та обласним Прикордонним управлінням. Він обіцяв, що третю лінії оборони підготують до 5 листопада.

Навесні він заявив, що у Курській області створили загони "дружинників" на випадок проведення контртерористичних операцій.

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