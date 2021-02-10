Як пояснили жителю Дагестану Дауду Даудову, двоє його дітей померли незабаром після появи на світ в перинатальному центрі № 1 Ставрополя.

Жителю Дагестану в перинатальному центрі №1 Ставрополя повідомили про смерть двох його новонароджених дітей, проте замість тіл в трунах він виявив ляльки.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Дуже дивна і ляк моторошна історія відразу з двох регіонів - Ставрополя і Дагестану. Чоловік під час похорону своїх новонароджених дітей виявив, що замість них в трунах лежать ляльки в сукнях», - йдеться в повідомленні.

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У поліцію звернувся житель Дагестану Дауд Даудов. Як йому пояснили, двоє його дітей померли незабаром після появи на світ в перинатальному центрі №1 Ставрополя, проте поховати йому їх не вдалося. Замість тіл малюків під похоронними покривалами він знайшов дві пластикові ляльки в сукнях.

Зараз загадкою займаються співробітники МВС Дагестану. Хто і навіщо міг підмінити тіла дітей іграшками поки невідомо.

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Автор: Денис Прядко