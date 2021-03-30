Мешканці будинку протестували проти реконструкції майданчика.

У Росії благодійним організаціям довелося відмовитися від футбольного майданчика для дітей з синдромом Дауна через протести місцевих жителів.

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Організації "Даунсайд Ап" і "Синдром любові" збиралися реконструювати майданчик в Москві.

Вони планували займати майданчик не більше двох годин на день. Кожне заняття мали відвідувати близько 15 дітей.

27 березня понад 100 осіб вийшли на протест. До цього місцеві жителі провели три зустрічі з вимогою не переобладнати майданчик.

Протестувальники думають, що під приводом організації спортивного проекту місце в їхньому дворі хотіли передати під комерційну забудову. Ще вони переживають, що на майданчику не зможуть грати інші діти, а батьки дітей з особливостями розвитку будуть займати паркувальні місця.

У фонді не хочуть конфлікту з місцевими жителями і тепер шукають нове місце для футбольного майданчика.

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Автор: Людмила Жерновська