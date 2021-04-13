Микита Струков перебував на підписці про невиїзд, його затримали.

Актора популярного в 90-х російського серіалу «Вулиці розбитих ліхтарів» Микиту Струкова затримали в Пітері після нових звинувачень у педофілії.

Читайте також"За базаром стеж": кубанські "козаки" влаштували показову прочуханку (відео 18+)Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Зазначається, що 62-річний Струков підозрюється в скоєнні розпусних дій щодо ще двох неповнолітніх хлопців, яким було 15 та 16 років.

Актора Микиту Струкова звинуватили в педофілії: що відомо

Актор перебував під підпискою про невиїзд після першого звинувачення в педофілії.

На початку цього року в поліцію звернулися батьки 15-річного школяра. За їхніми словами, актор випивав з їхнім сином у своїй квартирі та почав до нього чіплятися.

Струков ці звинувачення заперечував.

Порушено кримінальну справу за статтею «розпусні дії».

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Автор: Катерина Шварц