Актора популярного в 90-х російського серіалу «Вулиці розбитих ліхтарів» Микиту Струкова затримали в Пітері після нових звинувачень у педофілії.
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Зазначається, що 62-річний Струков підозрюється в скоєнні розпусних дій щодо ще двох неповнолітніх хлопців, яким було 15 та 16 років.
Актора Микиту Струкова звинуватили в педофілії: що відомо
Актор перебував під підпискою про невиїзд після першого звинувачення в педофілії.
На початку цього року в поліцію звернулися батьки 15-річного школяра. За їхніми словами, актор випивав з їхнім сином у своїй квартирі та почав до нього чіплятися.
Струков ці звинувачення заперечував.
Порушено кримінальну справу за статтею «розпусні дії».
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