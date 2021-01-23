По всій Росії вже затримано 219 людей.

Розгін акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального у Хабаровську потрапив на відео.

Читайте такожРосія піднялася на акції на підтримку Навального: вже почалися масові затримання і побиття (онлайн-трансляція)Ролик опублікував Telegram-канал "Лентач".

"Силовики розганяли і гвинтили людей під дитячі пісеньки, які звучали з вуличних динаміків", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у Владивостоці на мітинг прийшли близько трьох тисяч осіб, а в Якутську люди протестували навіть попри мороз під - 50 градусів.

За інформацією Telegram-каналу Varlamov_news, по всій Росії затримано 219 осіб. У лідери за кількістю затриманих вийшов Новосибірськ-54.

Мітинги в Росії на підтримку Навального

23 січня в російських містах почалися масові акції на підтримку заарештованого опозиційного політика Олексія Навального.

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися та виходити на вулиці.

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Автор: Катерина Шварц