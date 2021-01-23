Розгін акції в Хабаровську / скріншот

Розгін акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального у Хабаровську потрапив на відео.

Читайте такожРосія піднялася на акції на підтримку Навального: вже почалися масові затримання і побиття (онлайн-трансляція)Ролик опублікував Telegram-канал "Лентач".

"Силовики розганяли і гвинтили людей під дитячі пісеньки, які звучали з вуличних динаміків", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у Владивостоці на мітинг прийшли близько трьох тисяч осіб, а в Якутську люди протестували навіть попри мороз під - 50 градусів.

За інформацією  Telegram-каналу Varlamov_news, по всій Росії затримано 219 осіб. У лідери за кількістю затриманих вийшов Новосибірськ-54.

Мітинги в Росії на підтримку Навального

  • 23 січня в російських містах почалися масові акції на підтримку заарештованого опозиційного політика Олексія Навального.
  • Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
  • Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
  • В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
  • 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
  • Навальний закликав прихильників не боятися та виходити на вулиці. 

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц