Повістки вручатимуть переважно за місцем проживання та роботи громадян.

В уряді Воронезької області Росії повідомили про початок вручення повісток в регіоні. Їх роздаватимуть нібито для "актуалізації даних військового обліку".

"Військовий комісаріат Воронезької області та адміністрації муніципалітетів починають вручення повісток жителям регіону. Особливо підкреслимо, що єдина мета цих заходів: виключно актуалізація даних військового обліку у воронезьких військкоматах", – йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі уряду Воронезької області.

Зазначається, що повістки жителям області вручатимуть переважно за місцем проживання та роботи громадян.

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Мобілізація в Росії

21 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про початок проведення так званої "часткової" мобілізації. Вже за місяць її офіційно завершили, хоча мобілізаційні заходи тривають в РФ досі.

Незважаючи на великі втрати російських окупаційних військ в Україні президент РФ не оголосив про проведення другої хвилі мобілізації. Аналітики американського Інституту вивчення війни кажуть, що нещодавно підтриманий в РФ законопроект про підвищення призовного віку свідчить про те, що Путін відмовився від повної мобілізації.

Крім того, мобілізаційні заходи росіяни проводять і на тимчасово окупованих територіях України. Так, за даними Центру національного спротиву, повістки все частіше роздають в Криму. Крім того, ворог готується до проведення мобілізації на Донбасі, під загрозою призову опинилися підлітки 2006 року народження.

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