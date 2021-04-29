Компанія багато пила, і хлопець відключився - "заснув на лавочці".

Московського репера-початківця на ім'я Кирило побили й мало не спалили.

Читайте такожРосіянина зарубали сокирою під час магічного ритуалу (фото)Історію про це розповів Mash.

За інформацією видання, 22-річний музикант навчається в університеті та підробляє кур'єром.

Усе сталося, коли він зустрівся з друзями в районі Покровське-Стрешнево. Компанія багато пила, і від випитого хлопець відключився - "заснув на лавочці".

Тоді присутні почали знущатися з репера. Його побили, поголили та кинули в багаття.

"У підсумку у хлопця множинні забої тіла і голови та ще й опік", - повідомляє видання.

Один з учасників тієї компанії, за даними ЗМІ, навчається на кримінальному праві у Російському державному університеті правосуддя.

У справі вже розбирається поліція.

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Автор: Катерина Комолова