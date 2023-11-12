Священник заявив, що після цього обряду окупант позбувся усіх гріхів.

Російський військовий священник похрестив окупанта і заявив, що тепер той може "помирати".

Феєричну "обмовку" капелан зробив під час розмови з російськими пропагандистами. Похрещений окупант стояв поруч та весело посміхався.

"Чи може рядовий носити погони полковника? Чи може невійськовий вдягати військову форму? Не може. Так само і християнин (може носити хрестик тільки після хрещення - УНІАН). За це ім'я він буде сьогодні помирати", - заявив отець Петро.

Інші інциденти зі священниками

Нагадаємо, що у російському місті Нижньокамськ (Республіка Татарстан) священник храму святого праведного Іоанна Кронштадтського - ієрей Михайло Зубарєв, зарізав свою дружину Вікторію, а потім розчленував. У пари було двоє спільних дітей.

Не відстають і українські священники Московського патріархату. У Чернівецькій області піп УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого воїна закликав віддати Росії Крим та Донбас, бо це "не наші землі". Крім того, він заявив, що в Україні воюють США та Росія.

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