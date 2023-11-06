Служитель церкви письмово визнав свою провину та зазначив, що не оскаржуватиме рішення суду.

У Чернівецькій області піп УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого воїна закликав віддати Росії Крим та Донбас, бо це "не наші землі". Крім того, він заявив, що в Україні воюють США та Росія.

Про це йдеться у матеріалах Глибоцького районного суду Чернівецької області. Клірика УПЦ МП визнано винним у колабораційній діяльності.

Слідчі з'ясували, що під час похорону військовослужбовця 23 березня цього року у селі Черепківці священик УПЦ МП публічно звернувся з антиукраїнською промовою до понад 60 людей.

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"Донбас і Крим – не наші землі, що там російськомовні люди і українців там ненавидять, тому не треба туди йти. Америка буде воювати з Росією на території України, що ми зараз і бачимо, що зараз і робиться", – заявляв священник.

У рішенні суду зазначається, що священник МП публічно заперечив збройну агресію Росії проти України та не визнав державний суверенітет України на окуповані території. Такі дії підпадають під ст. "Колабораційна діяльність".

Священнослужитель на розгляд справи не зʼявився, але письмо визнав себе винним.

Суд призначив священику УПЦ МП покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в релігійних організаціях та здійснювати діяльність, пов’язану з публічними виступами на 12 років.

Заборона УПЦ МП в Україні

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 19 жовтня проголосувала за те, щоб на території нашої держави було заборонено діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП.

Законопроект, яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП в нашій країні, нардепи ухвалили у першому читанні. За словами нардепки Євгенії Кравчук, для відпрацювання законопроекту й підготовки його до другого читання потрібно буде не менше місяця.

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