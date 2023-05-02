По рублю з продажу кожного пакету нібито відправлятимуть окупантам.

У Росії запустили продаж "патріотичних" пакетів для сміття ZOV.

Як повідомляють росЗМІ, 1 рубль з продажу пакетів виробник відправлятиме "на потреби СВО". "Родзинкою" цих чорних пакетів став великий "патріотичний" напис ZOV на етикетці.

В асортименті пакети двох об'ємів - до 35 та до 60 л. На рекламних буклетах пакетів також зобразили окупаційне військо РФ із закликом "Допомогти просто".

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"Патріотизм" країни-окупанта просто зашкалює. Часто росіяни вдаються до шокових та дивних дій, щоб довести, як вони люблять режим Путіна та країну, яка влаштувала криваву війну проти України. Нещодавно росіянин змушував дитину "вбивати" українця в ефірі чат-рулетки. Дитина з натхненням виконала доручення.

Водночас трофеї з війни у Росії видають за нагороду. Також у Росії переможців дитячого фестивалю з карате пообіцяли нагороджувати медалями з "осколків боєприпасів НАТО".

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