"Нагороди" для дітей нібито виготовили в Донецьку.

У Росії переможців дитячого фестивалю з карате нагороджуватимуть медалями з "осколків НАТОвських боєприпасів".

Як повідомляє Telegram-канал "Осторожно, Москва", діти, які беруть участь у Всеросійському фестивалі кіокусінкай, що проходить у Москві. На "нагороди" також нанесуть рашистські символи V і Z.

На медалях написали, що їх "виготовили ковалями Донецька з осколків НАТОвських боєприпасів", якими нібито обстрілюють "міста Росії".

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Призери отримають звичайні медалі, а медалі з V і Z вручать усім учасникам турніру.

Як "русский мир" виховує дітей

Росія зомбує не тільки своє доросле населення, але й дітей. Зокрема, у краснодарській школі дітям влаштували "цікаву зустріч" із найманцем ПВК "Вагнер" на уроці "Розмови про важливе".

Крім того, російським школярам почали розповідати про війну в Україні, яку розв'язав Путін. Зокрема, дітей переконують, що їхня армія в Україні "бореться з повзучою фашистською гадиною".

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