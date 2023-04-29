Мати змушувала його виконувати домашнє завдання, але дитина не витримала тиску.

У Пензенській області РФ другокласник наклав на себе руки після сварки через уроки.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", тіло 9-річного хлопчика виявили під вікнами його будинку ввечері 27 квітня.

За попередніми даними, хлопчик повернувся зі школи та дуже не хотів робити уроки. Однак у його батьків була інша думка щодо цього. Після недовгої сварки мама сказала хлопчику, що вона пішла в магазин і до її приходу всі уроки мають бути зроблені.

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Жінка вийшла з будинку, але незабаром отримала повідомлення в сина, в якому той сказав, що всі його іграшки може забрати його старший брат. Також хлопчик надіслав таке повідомлення і своєму братові.

"Можеш усі мої іграшки віддати старшому братові Микиті та уроки зі мною можеш більше не вчити", - написав хлопчик.

Після цього школяр скоїв суїцид. Наразі слідчі порушили кримінальну справу за статтею "Доведення до самогубства".

Новини "русского мира"

В РФ постійно трапляються випадки, які дивують цивілізований світ. Кілька днів тому У Пермському краю РФ восьмикласник скоїв самогубство через нерозділене кохання до товариша. У передсмертній записці хлопчик написав, що "Олег його не любить".

Нещодавно росіянин змушував дитину "вбивати" українця в ефірі чат-рулетки. Дитина з натхненням виконав доручення.

Також у Росії переможців дитячого фестивалю з карате пообіцяли нагороджувати медалями з "осколків боєприпасів НАТО".

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