Президент наголосив, що співпраця країн має зберігатись на максимумі і після відновлення територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський запропонував зробити формат "Кримської платформи" стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені – від Придністров’я і Абхазії до Північних територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України заявив під час онлайн-виступу на сесії Першого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, що проходить в Загребі.

За його словами, Крим наразі вже 9 рік відокремлений від самої можливості нормального життя.

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"На території Криму окупанти не просто скоїли тисячі злочинів. Від 2014 року Крим - це єдина частина Європи, де тривають де факто чистки за релігійною та етнічною ознакою. А ще постійна російська мілітаризація Криму, знищення окупантами природи Криму, тотальна відсутність права власності і пограбунок Криму в інтересах загарбників", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що реінтегрувати Крим буде нелегко після років такої окупації, але завдяки співпраці України і країн-партнерів це можна забезпечити, змінити ситуацію повністю.

За словами президента, зараз Україні для підтримки для відновлення територіальної цілісності потрібні три речі: оборонна, фінансова і санкційна.

"Потім, коли ми вийдемо на наші законні державні кордони і повернемо, зокрема і Крим, потрібен ваш досвід - безпековий, політичний, юридичний, економічний, соціальний, інфраструктурний, щоб повернути Криму повноцінне життя після років окупації. Наша співпраця має зберігатись на максимумі і після відновлення нашої територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

Він звернувся до учасників Платформи із закликом неодмінно відвідати Крим, одразу після повернення туди українського прапора.

"Ця частина Європи зачекалася на дорогих і поважних гостей", - наголосив український президент.

За словами Зеленського, деокупація півострова означатиме відродження справжнього миру.

"Російський потенціал агресії буде знищений на корні, коли український прапор буде знов на своєму законному місці – у містах і селах Криму. Крим має бути звільнений від його використання Росією як плацдарму. Тоді світ відчує, що втрат більше не буде, а люди відчують, що світ стає безпечнішим", - сказав глава держави.

Кримська платформа

Як повідомляв УНІАН, 24-25 жовтня у Загребі (Хорватія) відбуватиметься перший парламентський саміт міжнародної "Кримської платформи".

23 жовтня заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що участь у заході братимуть понад 40 делегацій, 55 представників парламентів та міжпарламентських асамблей, а також понад 200 акредитованих журналістів.