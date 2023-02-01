Президент країни підкреслила, що РФ повинна зрозуміти, де знаходяться її реальні кордони.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала Кремль письмово зафіксувати відмову від окупації територій грузинської держави в рамках можливої угоди про мир між РФ та Україною.

У своєму інтерв'ю для Bloomberg політик заявила, що питання перемоги України у війні з РФ впливає на подальшу окупацію Абхазії та Північної Осетії з боку Володимира Путіна.

"Росія повинна зрозуміти, де її кордони. Грузинські питання повинні бути на столі переговорів, тому що ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відступу Росії з усіх окупованих територій в регіоні", - сказала вона.

При цьому Зурабішвілі зазначила, що Росія вже майже програла війну в Україні.

"Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну", - сказала вона.

Окупація Грузії з боку військ РФ

У 2008 році Росія розв'язала війну проти Грузії й направила на її території свої війська з метою окупації Південної Осетії та Абхазії. Після п'яти днів вторгнення російській армії вдалося забрати близько 20% грузинських територій й проголосити там незалежні "республіки".

На тлі початку повномасштабної агресії РФ проти України в грузинському парламенті заявили, що бачать перспективу для деокупації територій Грузії.

Українська влада також висунула ініціативи щодо деокупації грузинських територій. 25 жовтня 2022 року Володимир Зеленський запропонував зробити формат "Кримської платформи" стартом для інших платформ, які сприятимуть звільненню територій захоплених РФ - від Придністров'я та Абхазії до північних територій.

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