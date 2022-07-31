Глава Кремля відбивався від комах тільки однією рукою.

Російський президент Володимир Путін під час однієї з робочих поїздок по країні разом з міністром оборони Сергієм Шойгу не зміг в потрібний момент підняти праву руку.

Увагу на поведінку кривавого диктатора звернули користувачі мережі.

Коли Путіну розповідали про проблеми з військовою інфраструктурою, на російського главу напали комарі. Але відбивався Путін з усіх боків від настирливих комах тільки однією рукою - лівою.

Присутня на зустрічі чиновниця зазначила, що "ввечері досить багато комарів".

Тим часом глава Кремля продовжував відбиватися від комах тільки однією рукою.

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