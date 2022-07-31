Російський президент Володимир Путін під час однієї з робочих поїздок по країні разом з міністром оборони Сергієм Шойгу не зміг в потрібний момент підняти праву руку.
Увагу на поведінку кривавого диктатора звернули користувачі мережі.
Коли Путіну розповідали про проблеми з військовою інфраструктурою, на російського главу напали комарі. Але відбивався Путін з усіх боків від настирливих комах тільки однією рукою - лівою.
Присутня на зустрічі чиновниця зазначила, що "ввечері досить багато комарів".
Тим часом глава Кремля продовжував відбиватися від комах тільки однією рукою.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська повільно просуваються на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордон Донецької області.
Штурмовими діями окупанти намагалися поліпшити тактичне становище в напрямках Роти - Вершина і Покровське – Бахмут, з втратами відійшли назад. Невдалою виявилась спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка-Соледар, розвідувальна група противника виявлена і знешкоджена
Ворог продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи російських військових.
ЗСУ відбили атаку ворога на Херсонському напрямку. Росіянам не дали піти на штурм з окупованого Брускинського на Білогірку, розташовану на західному березі Інгульця.
Після влучних ударів ЗСУ по переправах та мостах, стратегічно важливих для ворога в Херсонській області, РФ почала перекидати в окуповану область інженерну техніку.
У соцмережах вже пишуть про ремонт Антонівського моста, який регулярно зазнає вогневих ударів української сторони.
Загалом у боях з противником ЗСУ ліквідували вже 40 830 окупантів і тисячі одиниць техніки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У РФ знову погрожують Фінляндії та Швеції через вступ до НАТО
- Медведєв "перекроїв" Україну: в МЗС Румунії жорстко відповіли
- "Російська мова забула, фашистка?": у Латвії росіянка погрожувала місцевій дівчині розправою