Слідчі з'ясовують обставини події / фото vsn.com.ua
У Росії на сміттєсортувальному заводі Тобольська на стрічці виявили тіло немовляти.
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14 лютого співробітники заводу знайшли на стрічці тіло дитини.
Слідчі з'ясовують всі обставини події, проведено огляд місця події, опитані очевидці, призначена судово-медична експертиза з метою встановлення причини смерті дитини.
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