"Падайте в ноги, нікчеми" - так віддає розпорядження губернатор Омської області, повернувшись з "ДНР" в Україні.

Кремль розплачується за призначення "своїх" на територіях тимчасово окупованої України: чиновники та силовики, які повернулися на батьківщину, не тільки осміліли, а й пройшли там свою "школу корупції".

Їх нахабство і вільнодумство - це занадто навіть за мірками російських держслужбовців, пише Медуза, посилаючись на шість обізнаних з ситуацією джерел. Серед них згадуються два співробітники представництв Путіна в Росії.

Вони єдині у думці, що в Україні призначенці Кремля "вчаться надто вільній поведінці". Зокрема, на свій розсуд розпоряджаються "путінськими" грошима, виділеними з держбюджету РФ на окуповані українські міста, вказує росЗМІ.

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"Там бабла багато - завались, а контролю немає. Схеми провернути легко, і є охочі з місцевих в цьому допомогти. Все погано: обстріли. Дуже просто приховати огріхи, навіть якщо гроші просто вкрали", - пояснило одне з джерел.

Ще один співрозмовник росЗМІ заявив, що такий "розпил" коштів - процес нормальний і передбачуваний. За його словами, делеговані Росією в Україну особи повинні, перш за все, боротися з агентами України - так мислить Кремль. "Решта за залишковим принципом", - вказав він.

При цьому підкреслюється, що влада РФ дивиться на такі схеми "крізь пальці", оскільки росіяни й так не надто бажають їхати в Україну у час війни.

"Медуза" пише, що після "українського" досвіду роботи чиновники й силовики забуваються і починають грати за власними правила на "великій землі", коли повертаються у РФ.

Згадується показовий випадок, який процитувало близьке до адміністрації Путіна джерело. Йдеться про двох російських губернаторів: Віталія Хоценка (Омська область), який 9 місяців "очолював" так звану "ДНР", і Владислава Кузнєцова (очільника Чукотки, який встиг попрацювати заступником голови уряду "ЛНР").

До призначень в Україні вони були посередніми "середніми" чиновниками, але тепер їх тон спілкування набув "напіввійськового стилю". На рівні:

"Я навіть не начальник, а командир. А ви - ніхто, падайте в ноги", - процитував співрозмовник видання.

У Сибірському окрузі інформатор уточнив росЗМІ, що так "ласкаво" з місцевими представниками влади спілкується Хоценко.

У Кремлі придумали нову ідеологію

У січні 2024 року Американський інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль відмовляється від своєї старої ідеології "русского мира", оскільки ця концепція не відповідає різноетнічній Росії. Тепер йтиме акцент на боротьбу з "нацизмом", вважають аналітики. Йдеться не тільки про протистояння Росії з Україною, ворогом можуть оголосити будь-яку країну Заходу або ж в цілому весь демократичний світ, вважає ISW.

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