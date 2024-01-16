Росія перетворила міста "ДНР" на звалище сміття.

Гауляйтер "ДНР" Денис Пушилін, якому світить 15 років в'язниці в Україні, віддав "сміттєві" розпорядження, оскільки тимчасово окуповані українські міста Донецької області Росія перетворила на сміттєзвалище.

Зокрема, проблеми зі сміттям спостерігається в Іловайську, Харцизьку і Макіївці. А точніше, з "твердими комунальними відходами", як уточнив Пушилін в Telegram.

"На підставі звернень громадян щодо несвоєчасного вивезення твердих комунальних відходів дав доручення проїхатися по вказаних точках. Навіть якщо почали вивозити сміття з контейнерів, навколо них скупчилися звалища, які ніхто не прибирає", - визнав гауляйтер.

У відповідному свинстві Пушилін звинуватив керівників місцевих підприємств. "Я обіцяв, що у кожної проблеми знайду ім'я та прізвище. Ось вони", - заявив Пушилін.

Він звинуватив у недбалому виконанні зобов'язань з вивезення сміття голову КП "Біон" Сергія Крізу, керівника МУП "Міська служба єдиного замовника Харцизька" Семена Колісниченка та голову МУП АГМ "Комунтранс" Дениса Юрченка.

Всі вони, як пообіцяв гауляйтер, отримають догану.

Тим часом ось, як виглядає російське захаращення згаданих міст:

Пушилін оголосив про картельну змову в "ДНР"

Раніше гауляйтер "Донецької народної республіки" Пушилін виправдався за аномально високі ціни на яйця картельною змовою. Злочинець заявив, що вартість цього продукту зросла миттєво.

Детальніше Пушилін описав ситуацію в інтерв'ю російським пропагандистам. "У нас виявлені ознаки більш високої ціни. Тому було видно картельну змову, оскільки подорожчання відбулося миттєво", - сказав він.

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